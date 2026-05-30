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Lastwagen fährt in Uzwil SG in Hallenwand

Keystone-SDA

Ein Lastwagen ist am Samstag in Uzwil in die Wand einer Lagerhalle gefahren. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 41-jähriger Mann befand sich gegen 8 Uhr mit seinem Lastwagen im Anlieferungsbereich einer Firma und parkierte den Lastwagen mit der Front gegen die Lagerhalle, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Während der Mann am Steuer sitzen blieb, geriet das Fahrzeug aus unbekannten Gründen in Bewegung und prallte frontal in die Wand der Lagerhalle. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden am Gebäude, wie es weiter hiess.

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