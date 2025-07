Lastwagen prallt auf der A2 in Hergiswil in einen Aufpralldämpfer

Keystone-SDA

Auf der A2 bei Hergiswil NW ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Lastwagen gekommen. Das Fahrzeug prallte kurz vor der Einfahrt in den Kirchenwaldtunnel in einen Aufpralldämpfer. Der Fahrer blieb unverletzt, der Tunnel musste längere Zeit gesperrt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 07:45 Uhr, als das ausländische Sattelmotorfahrzeug auf der Autobahn A2 Richtung Norden bei der Ausfahrt Hergiswil in einer langgezogenen Linkskurve mit dem Schutzelement kollidierte, wie die Nidwaldner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Tunnel musste wegen Bergungs- und Reparaturarbeiten für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über das Lopperviadukt umgeleitet, was zu Stau führte.

Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 45’000 Franken.

Im Einsatz standen neben der Nidwaldner Kantonspolizei die Stützpunktfeuerwehr Stans und der Nationalstrassenunterhalt zentras.