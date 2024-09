Laufende Fahndung nach Täterschaft von Raubdelikt in Oensingen SO

(Keystone-SDA) Ein Raubdelikt in Oensingen SO hat am Montag eine grossangelegte Fahndung der Kantonspolizei Solothurn sowie kantonsangrenzender Polizeikorps ausgelöst. Die Täterschaft sei weiterhin flüchtig, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Gegenwärtig laufe die Fahndung weiter. Die Täterschaft sei in einem VW-Golf aus Oensingen geflüchtet. Nach dem Kenntnisstand der Polizei am frühen Montagnachmittag sei bei dem Vorfall niemand verletzt worden, hiess es auf Anfrage weiter.

Auch ein laufender Polizeieinsatz im aargauischen Oftringen stehe im Zusammenhang mit dem Raubdelikt und der Fahndungsarbeit im Kanton Solothurn, bestätigte der Sprecher. Die kantonsangrenzenden Polizeikorps seien zur Unterstützung hinzugezogen worden.

Verschiedene Regionalmedien hatten zuvor über einen Polizeieinsatz an der Dünnernstrasse in Oensingen berichtet. Dabei seien auch Schüsse gefallen, hiess es.