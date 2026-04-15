Lausen BL versteigert sein Feuerwehr-Pionierfahrzeug auf Ricardo

Keystone-SDA

Beim Online-Auktionshaus Ricardo ist ein ungewöhnliches Angebot zu finden: Die Baselbieter Gemeinde Lausen versteigert ihr Feuerwehr-Pionierfahrzeug. Da die Ortsfeuerwehr ein neues Mehrzweckfahrzeug beschafft hat, verkauft sie das ausgediente Vehikel über diesen Weg.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde mache mit dieser Versteigerung keinen Gewinn, sagte Gemeinderat Andreas Schmidt am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Einnahme werde von der Subvention abgezogen, welche die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung den Ortsfeuerwehren bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge gewährt.

Es ist das zweite Mal, dass Lausen ein Feuerwehrauto versteigert, wie Schmidt weiter sagte. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es Interessentinnen und Interessenten gibt, zum Beispiel ältere Feuerwehrleute oder abenteuerlustige Bastlerinnen und Bastler, die ausrangierte Fahrzeuge umbauen und anders nutzen.

«Burzel» wiegt zwölf Tonnen

Die Versteigerung des Fahrzeugs namens Burzel startete am Montag und läuft bis am 20. April. Das Startangebot liegt bei 8000 Franken. Es handelt sich um ein Dieselfahrzeug mit Erstzulassung im Jahr 1997. Um das 12 Tonnen schwere Grossfahrzeug zu fahren, braucht es den entsprechenden Führerschein.

Das Angebot tanzt auf der Versteigerungsplattform aus der Reihe: Abgesehen von zwei Ausnahmen werden auf Ricardo unter dem Stichwort Feuerwehrfahrzeug zurzeit ausschliesslich Spielzeug- und Modellautos versteigert.