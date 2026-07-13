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Leitung der Stanser Musiktage stellt sich neu auf

Keystone-SDA

In der Leitung der Stanser Musiktage kommt es zu zwei Abgängen und einem Neuzugang. Festivalleiter Candid Wild sowie Lyn Gyger verlassen das Festival. Neu zur Festivalleitung stösst Stefanie Frick.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Frick wird den Musikanlass im Nidwaldner Hauptort zusammen mit Catherine Huth verantworten, teilten die Stanser Musiktage am Montag mit. Huth gehört der Festivalleitung seit zwei Jahren an.

Stefanie Frick hat Jahrgang 1984. Sie studierte in Luzern Textildesign und in Wien Kulturmanagement. Sie leitete in Luzern das Restaurant Parterre und war für das Comicfestival Fumetto sowie in Horw für die Zwischenbühne tätig.

Die nächsten Stanser Musiktage finden vom 7. bis 11. April 2027 statt.

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