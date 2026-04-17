Lenker eines Leichtmotorfahrzeugs in Heimberg schwer verletzt

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss mit einem Auto ist am Donnerstag in Heimberg der Lenker eines Leichtmotorfahrzeugs schwer verletzt worden. Das Unfallopfer wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei vom Freitag war das Auto von Kiesen her kommend auf der Bernstrasse Richtung Heimberg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zur Kollision mit dem Heck eines vorausfahrenden Leichtmotorfahrzeugs.

Dieses drehte sich um die eigen Achse und prallte gegen eine Leitplanke, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Der Verletzte musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

Leichtmotorfahrzeuge haben eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und wiegen maximal 350 Kilogramm.