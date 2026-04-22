Lenker verunfallt wegen gesundheitlichem Problem auf A2 in Luzern

Keystone-SDA

Bei einem Autounfall auf der A2 in Luzern ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden von 60'000 Franken entstanden. Ein 25-jähriger Lenker hatte am nördlichen Ende des Reussporttunnels wohl aus gesundheitlichen Gründen sein Auto nicht mehr lenken können.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Lenker am Tunnelende auf der linken Seite ins Bankett. Das Auto fuhr weiter und prallte ausserhalb des Tunnels auf der rechten Seite gegen Leitelemente. Nach einer Kollision mit einem Wildzaun bei der Werkausfahrt Emmen Süd kam es zum Stillstand.

Die Polizei geht davon aus, dass der Lenker ein gesundheitliches Problem erlitten hatte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.