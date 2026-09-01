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Lieferwagen brennt in Abtwil SG komplett aus

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen ist am Montagabend in Abtwil ausgebrannt. Der Sachschaden am Fahrzeug und an einem Baustellen-WC beträgt gemäss der Polizei über 20'000 Franken. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Montagabend bemerkte der Fahrer eines Lieferwagens, dass die Bremsen des Fahrzeugs nicht mehr wie gewohnt reagierten. Deshalb brachte der 27-Jährige den Lieferwagen zum Stillstand. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung.

Nach dem Aussteigen bemerkte der Fahrer, dass am Fahrzeug ein Feuer ausgebrochen war. Daraufhin verliess gemäss Communiqué auch der Beifahrer den Lieferwagen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurde zudem ein in der Nähe stehendes Baustellen-WC beschädigt.

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