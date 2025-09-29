The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Lieferwagen fährt 12-Jährige auf Fussgängerstreifen in Wetzikon an

Keystone-SDA

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Montagmittag in Wetzikon von einem Lieferwagen angefahren worden. Es wurde schwer verletzt, der Rettungshelikopter flog das Kind ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr, als ein 60-jähriger Lieferwagenlenker mit seinem Fahrzeug von Oberwetzikon her aus dem Kreisel in die Usterstrasse einbogen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Unmittelbar nach dem Kreisel erfasste der Lieferwagen das Kind auf einem Fussgängerstreifen.

Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und der Kantonspolizei klären die genaue Unfallursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft ab. Untersucht werde auch, ob das Mädchen ihr mitgeführtes Kickboard geschoben oder gefahren hatte, schreibt die Kantonspolizei.

Die Usterstrasse war nach dem Unfall während mehrerer Stunden gesperrt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft