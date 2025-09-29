Lieferwagen fährt 12-Jährige auf Fussgängerstreifen in Wetzikon an
Ein 12-jähriges Mädchen ist am Montagmittag in Wetzikon von einem Lieferwagen angefahren worden. Es wurde schwer verletzt, der Rettungshelikopter flog das Kind ins Spital.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr, als ein 60-jähriger Lieferwagenlenker mit seinem Fahrzeug von Oberwetzikon her aus dem Kreisel in die Usterstrasse einbogen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Unmittelbar nach dem Kreisel erfasste der Lieferwagen das Kind auf einem Fussgängerstreifen.
Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und der Kantonspolizei klären die genaue Unfallursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft ab. Untersucht werde auch, ob das Mädchen ihr mitgeführtes Kickboard geschoben oder gefahren hatte, schreibt die Kantonspolizei.
Die Usterstrasse war nach dem Unfall während mehrerer Stunden gesperrt.