Lieferwagenfahrer verletzt sich nach Kollision bei Oberbuchsiten SO

Keystone-SDA

Teilen

Ein Lieferwagen ist am Montagmorgen auf der A1 bei Oberbuchsiten SO in ein Sattelmotorfahrzeug gefahren. Der Lenker des Lieferwagens hat sich dabei mittelschwer verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich im Morgenverkehr, um zirka 6.55 Uhr, wie die Kantonspolizei am gleichen Tag mitteilte. Der Lieferwagen mit Anhänger sei während der Fahrt in Richtung Bern ins Heck des Sattelmotorfahrzeugs gefahren.