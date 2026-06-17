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Lindt & Sprüngli bezieht Kakao nur noch mit Nachhaltigkeitslabel

Keystone-SDA

Lindt & Sprüngli bezieht ab diesem Jahr den gesamten Kakao mit Rainforest-Alliance-Zertifizierung. Das Siegel soll schrittweise auf den Verpackungen erscheinen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Lindt & Sprüngli bezieht ab diesem Jahr 100 Prozent seines Kakaos mit einer Zertifizierung der Nachhaltigkeitsorganisation Rainforest Alliance. Das entsprechende Siegel soll schrittweise auf den Verpackungen der Produkte erscheinen, wie der Schokoladenhersteller am Mittwoch mitteilte.

Die Zertifizierung bildet laut dem Unternehmen die Grundlage für die Kakaobeschaffung. Die Rainforest Alliance ist eine Non-Profit-Organisation, die einen Standard für nachhaltige Landwirtschaft entwickelt hat und ein globales Zertifizierungssystem für Agrarprodukte betreibt.

Die beteiligten Kakaobauern müssen dabei Vorgaben zu sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Standards erfüllen. Dazu gehören unter anderem Anforderungen an Arbeitsbedingungen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie den Schutz von Ökosystemen.

Siegel nicht auf allen Produkten

Das Rainforest-Alliance-Siegel wird schrittweise auf den dauerhaft im Lindt-Sortiment geführten Produkten eingeführt. Auf saisonalen Artikeln und einzeln verpackten Produkten soll das Label wegen Platzbeschränkungen teilweise nicht verwendet werden, wie der Konzern erklärte.

Lindt & Sprüngli beschafft den Kakao im Rahmen seines sogennanten Farming Programs. Das 2008 eingeführte Programm umfasst nach Unternehmensangaben Massnahmen zur Rückverfolgbarkeit der Lieferkette sowie zur Unterstützung von Kakaobauern und deren Gemeinden in den Anbauländern. Die zuletzt veröffentlichte Kakaomenge belief sich 2023 laut Unternehmensangaben auf knapp 160’000 Tonnen Kakaobohnen-Äquivalent.

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