Lokal fielen mehr als 50 Millimeter Regen durch Gewitter

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Montagabend hat es in der Schweiz einige Gewitter gegeben. Lokal fielen mehr als 50 Millimeter Regen und in Spiez im Kanton Bern gab es bis zu drei Zentimeter grosse Hagelkörner.

In der jurassischen Gemeinde Fahy wurden Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz am Dienstag auf X mitteilte.

Wegen heftigen Gewittern in der Region war der Bahnverkehr zwischen Basel und Strassburg am Montagabend zwischenzeitlich eingestellt worden. Züge fielen aus und es kam zu Verspätungen. Meteoschweiz hatte die Gefahrenstufe “gross” ausgerufen. Die Züge verkehrten ab 23.27 Uhr wieder nach Fahrplan.

Am Dienstag sollen die Schauer im Norden abklingen, schrieb der Wetterdienst. Neue Gewitter soll es am Nachmittag in den Alpen und im Süden geben.