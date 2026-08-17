Lotto-Jackpot von 50 Millionen Euro in Deutschland geknackt

Keystone-SDA

Teilen

Seit Ende März hatte in Deutschland niemand beim Lotto-Spiel "6 aus 49" die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt - ein Rekord. Nun wurde der Lotto-Jackpot mit der Maximalhöhe von 50 Millionen Euro in Thüringen geknackt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das sagte ein Sprecher der Bremer Toto und Lotto GmbH der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ob eine einzelne Person oder eine Tippgemeinschaft bei der jüngsten Ziehung am vergangenen Samstag beim Spiel «6aus49» die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl tippte, ist noch unklar.

Seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hat es noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden. Zuletzt gewann am 25. März 2026 eine Person aus Bayern den Jackpot.

Beim Spiel «6 aus 49» sind 50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt. Bei einer längeren Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht sich der nächste Einstiegs-Jackpot. Wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn waren jüngst mehr als 121 Millionen Euro im Topf.

Damit startet auch der folgende Jackpot direkt mit der Maximalsumme von 50 Millionen Euro. Das gab es in der mehr als 70 Jahre langen deutschen Lottogeschichte noch nie.