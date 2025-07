Luca Hänni zeigt neuen Look für Filmrolle in «Ewigi Liebi»

Keystone-SDA

Luca Hänni hat seine Fans auf Instagram mit einer neuen Frisur überrascht. Für seine Rolle in der Musicalverfilmung "Ewigi Liebi" trug der Sänger Mittelscheitel und blonde Strähnen - und keinen Bart mehr.

2 Minuten

(Keystone-SDA) „Erster Drehtag geschafft“, schrieb Hänni zu einem Instagram-Beitrag. „Es hat soweit alles super funktioniert und macht sowas von Spass.“ Sein neuer Look wurde in den Kommentaren rege diskutiert und vielfach gefeiert.

Später meldete sich der 30-Jährige mit braunen Haaren in seiner Instagram-Story zurück: „Ich war gerade in der Maske, für den nächsten Dreh müssen die Haare braun sein, also haben wir da drüber gesprayt.“ Weiter verriet der Sänger, dass sein Tattoo am Arm jeden Morgen für den Dreh abgedeckt werden müsse.

Für den Musiker ist es das erste Mal, dass er als Schauspieler vor der Kamera steht. Der Film, in dem er die Hauptrolle des Daneli spielt, soll am Valentinstag 2026 in die Kinos kommen.

Neben Hänni wird die Newcomerin Elena Flury als Heidi in der Hauptrolle zu sehen sein. Ex-SRF-Moderatorin Susanne Kunz und Pasquale Aleardi (Kommissar Dupin, Grounding) spielen die beiden Figuren im Erwachsenenalter.

Deutschschweizer Pop-Hits im Film

Die Vorlage zum Film, das Musical, wurde von insgesamt 720’000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen. Es erzählt eine Geschichte über die zweite Chance in der Liebe. In der Verfilmung soll die Geschichte mit einigen der grössten Deutschschweizer Pop-Hits der letzten 30 Jahre bereichert werden.

Der Film ist eine Koproduktion von Schweizer Radio und Fernsehen, der SRG sowie CH Media zusammen mit Maag-Moments, die bereits das Musical produziert hatten. DCM Film Distribution (Bon Schuur Ticino) wird den Film als Verleiher in die Kinos bringen.