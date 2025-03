Luftwaffe soll wieder in Buochs, Mollis und St. Stephan trainieren

Keystone-SDA

Die vor Jahren zivil umgenutzten Militärflugplätze in Buochs (NW), Mollis (GL) und St. Stephan (BE) sollen künftig auch wieder für das Training der Luftwaffe genutzt werden. Der Bundesrat schickt den entsprechenden Sachplan in die Anhörung und Mitwirkung.

(Keystone-SDA) Die betroffenen Kantone und Gemeinden können bis Ende April Stellung nehmen; die Bevölkerung kann sich vom 4. März bis zum 4. April zu den Anpassungen äussern, wie das Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Dienstag mitteilte.

Die Armee reagiere mit einer Dezentralisierung auf die veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen. Kurzzeitig sollen demnach auch die ehemaligen Militärflugplätze in Buochs (NW), Mollis (GL) und St. Stephan (BE) für Übungen genutzt werden können, unter anderem auch für einzelne wenige Flüge mit Kampfjets.