Luzerner Kantonalbank wird Zwischennutzerin in der Buobenmatt

Keystone-SDA

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) mietet in der Buobenmatt in Luzern die Bürofläche, welche durch den Wegzug der Kantonsverwaltung nach Emmenbrücke frei wird. Es handelt sich um eine Zwischennutzung für die Dauer von fünf Jahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der LUKB vom Donnerstag ist die Bürofläche in der Buobenmatt, welche sich unmittelbar neben dem Hauptsitz der Bank befindet, 4350 Quadratmeter gross. Der Mietvertrag startet am 1. April 2027. Die Kantonsverwaltung wird ihre Arbeitsplätze bis spätestens Ende März 2027 in ihren Neubau am Seetalplatz in Emmenbrücke verlegen.

Die LUKB hat nach eigenen Angaben wegen des Stellenwachstums derzeit zu wenig Platz. Mit der Zwischennutzung könne sie die Zeit überbrücken, bis sie ihren eigenen Neubau 2030 am Seetalplatz beziehen könne, teilte sie mit. Zudem könne sie während der anschliessenden Sanierung des Hauptsitzes temporär Arbeitsplätze in die Buobenmatt auslagern.

Zufrieden mit der Zwischennutzung ist auch die Vermieterin, die Luzerner Pensionskasse (LUKP), welcher die 1984 erbaute Liegenschaft Buobenmatt gehört. Diese Lösung verschaffe ihr grösseren Handlungsspielraum und einen längeren Planungshorizont für die Gesamtinstandsetzung, teilte sie mit.