Luzerner Polizei büsst nach Serbien-Albanien-Match 50 Personen

Keystone-SDA

Nach dem Fussballländerspiel Serbien-Albanien vom Samstag im serbischen Leskovac ist es in Luzern zwischen Fangruppen zu Tätlichkeiten und Provokationen gekommen. Fans der siegreichen Albaner blockierten mit einem Autocorso Strassen.

1 Minute

(Keystone-SDA) In der Stadt hätten zahlreichen Fussballfans gefeiert, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Dabei sei es zwischen verschiedenen Gruppierungen zu Provokationen gekommen.

Kurz vor 23 Uhr stellte die Polizei nach eigenen Angaben beim Bahnhof eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Dutzend Personen fest. Die Einsatzkräfte konnten demnach eine Eskalation verhindern.

Feierende Fussballfans hätten zudem mit einem Autocorso während einer Stunde erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht, hiess es in der Mitteilung. Mehrere Strassen hätten vorübergehend gesperrt werden müssen.

Sie habe rund 50 Ordnungsbussen ausgestellt, teilte die Polizei mit. Mehrere Personen seien ferner wegen Strassenverkehrsdelikten verzeigt worden.