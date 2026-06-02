Luzerner Polizei fasst mutmasslichen Seriendieb

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Stadt Luzern einen Mann festgenommen, der in mehreren Kantonen Diebstähle und Einbrüche verübt haben soll. Allein im Kanton Luzern belaufe sich die Deliktsumme auf über 50'000 Franken, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei hatte den 20-jährigen tunesischen Staatsangehörigen bereits am 11. Mai festgenommen, wie es in der Mitteilung hiess. Er war zuvor mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei geflüchtet.

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Die bisherigen Ermittlungen zeigten, dass er im Kanton Luzern mutmasslich mehrere Diebstähle, Fahrzeugaufbrüche und Einschleichdiebstähle begangen habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er werde zudem in den Kantonen Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Tessin beschuldigt, Diebstähle verübt zu haben.