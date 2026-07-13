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Luzerner Polizei fasst zwei Motorradfahrer nach Raserfahrten

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat zwei Motorradfahrer ermittelt, die vor über einem Jahr in der Stadt Luzern vor einer Kontrolle geflüchtet waren. Den beiden Männern werden massive Geschwindigkeitsüberschreitungen vorgeworfen, darunter eine Fahrt mit 246 km/h auf der A2.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 19 und 20 Jahren aus den Kantonen Obwalden und Nidwalden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Die beiden waren Mitte Mai 2025 ohne Nummernschilder unterwegs und hatten sich einer Polizeikontrolle mit stark überhöhter Geschwindigkeit entzogen. Bei einem der Töfffahrer wurde auf der Autobahn A2 im Tunnel Schlund bei erlaubten 100 km/h eine Geschwindigkeit von 246 km/h gemessen. Der zweite Lenker wurde auf der A2 mit 190 km/h bei erlaubten 100 km/h sowie im Tunnel Kirchenwald bei Hergiswil NW mit 140 km/h bei erlaubten 80 km/h erfasst.

Nach den Ermittlungen und Einvernahmen sind beide Männer geständig, wie es hiess. Ihre Lernfahrausweise wurden vorläufig entzogen, die Motorräder beschlagnahmt und durch das Strassenverkehrsamt überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass beide Fahrzeuge nicht den Vorschriften entsprachen.

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