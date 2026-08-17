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Luzerner Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Keystone-SDA

Bei der Luzerner Polizei sind in letzter Zeit mehrere Dutzend Meldungen über falsche Handwerker eingegangen. Die Täter geben sich als Handwerker aus, lenken die Bewohnerinnen und Bewohner ab und stehlen so Bargeld oder Schmuck.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Visier hätten die Täter insbesondere ältere Personen, teilte die Polizei am Montag mit. Deren Masche sei oftmals gleich: Eine oder mehrere unbekannte Personen klingeln an der Haustür und geben sich als Elektriker oder Heizungsmonteure aus. Lassen die Bewohner sie in die Wohnung, werden sie abgelenkt und die Täter können so währenddessen Wertgegenstände stehlen.

In mehreren Fällen seien die Täter mit dieser Masche bereits erfolgreich gewesen, so die Polizei. Sie rät, unangemeldete Handwerker nicht in die Wohnung zu lassen und bei einem Verdacht umgehend die Polizei zu verständigen.

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