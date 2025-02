Macron lädt syrischen Präsidenten nach Frankreich ein

Als wohl erster europäischer Staats- oder Regierungschef hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa telefoniert und diesen dabei nach Frankreich eingeladen. Macron habe al-Scharaa für einen Besuch in Frankreich in den kommenden Wochen eingeladen, teilte die syrische Präsidentschaft mit.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Aus Paris gab es für die Einladung zunächst keine Bestätigung. Wie es aus dem Élysée-Palast hiess, habe Macron die Initiative für das Telefonat mit Blick auf die internationale Syrien-Konferenz ergriffen, die am Donnerstag kommender Woche in Paris organisiert wird.

Macron habe den Wunsch geäussert, dass der von den Interimsbehörden eingeleitete Prozess den Bestrebungen des syrischen Volkes in vollem Umfang gerecht wird. Auch habe Macron die Treue Frankreichs zu den demokratischen Kräften in Syrien betont und zu deren vollständiger Integration in den syrischen Übergangsprozess aufgerufen, hiess es in Paris.

Nach syrischen Angaben gratulierte Macron al-Scharaa in dem Telefonat zur Übernahme der Präsidentschaft und zur «Befreiung des Landes». Frankreich bemühe sich, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, um wirtschaftliche Erholung und Wachstum zu fördern. Al-Scharaa dankte Macron seinerseits für die Unterstützung Frankreichs für das syrische Volk in den vergangenen Jahren.

Al-Scharaa war vor wenigen Tagen zum Übergangspräsidenten Syriens ernannt worden. Die von ihm angeführte Islamistenmiliz HTS hatte die bisherige Regierung von Machthaber Baschar al-Assad nach einer Blitzoffensive im Dezember gestürzt. Seitdem reiste al-Scharaa nach Saudi-Arabien und in die Türkei und empfing unter anderem hochrangige Delegationen aus der EU. Über direkten Kontakt mit einem europäischen Staats- oder Regierungschef wurde seit seiner Ernennung zum Präsidenten bisher nichts bekannt.

Kurz zuvor teilte die syrische Behörde für Land- und Seehäfen mit, dass der französische Reedereiriese CMA CGM das wichtige Containerterminal Latakia am Mittelmeer unter einem neuen Vertrag betreiben soll. Teil der Vereinbarung seien «neue Bedingungen und Mechanismen» sowie eine Begleichung von Schulden beider Seiten aus dem vergangenen Jahrzehnt. In Latakia liegt der wichtigste Hafen Syriens. Auch der Iran hatte sich um die Kontrolle des Terminals bemüht, das CMA CGM seit Jahren betreibt.

Frankreich war nach der Auflösung des Osmanischen Reiches Mandatsmacht in Syrien und im benachbarten Libanon. Seitdem gab es immer wieder Annäherungen, aber auch Spannungen in den Beziehungen zwischen Paris und Damaskus. Nach Beginn des Bürgerkriegs 2011 erklärte Frankreich den Sturz Assads zur Priorität und unterstützte Rebellen im Land auch logistisch und militärisch.

Die Annäherung zu den neuen Machthabern in Syrien treibt Frankreich zügig voran. Vergangenen Monat hatte der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot Damaskus im Auftrag der EU besucht, zusammen mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock. Wie der Élysée-Palast mitteilte, habe Macron in dem Telefonat die grosse Bereitschaft Frankreichs bekundet, den Übergang in Syrien sowohl auf nationaler Ebene als auch im europäischen und internationalen Rahmen zu begleiten.