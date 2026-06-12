Mann an Tankstelle in Basel mit Waffe bedroht und verletzt

Keystone-SDA

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag an einer Tankstelle in Basel versucht, einen 29-jährigen Mann auszurauben. Der Mann wurde mit einer Schusswaffe bedroht und durch Reizstoff leicht verletzt, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr an der Flughafenstrasse. Der 29-Jährige war dabei, sein Auto zu betanken, als sich ihm die beiden Täter näherten.

Einer der Männer bedrohte das Opfer gemäss Mitteilung mit einer Schusswaffe, forderte die Autoschlüssel und sprühte ihm Reizstoff ins Gesicht. Dem Angegriffenen gelang es daraufhin, wegzurennen und um Hilfe zu rufen.

Die beiden Täter flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Frankreich. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg, wie es weiter heisst.