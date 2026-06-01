Mann bei Auseinandersetzung am Bahnhof Bern schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Auseinandersetzung im Bahnhof Bern schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen mutmasslich beteiligten Mann für weitere Abklärungen angehalten.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson informierte die Polizei kurz vor 1 Uhr über den verletzten Mann, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war es zuvor im Lift bei der Grossen Schanze zu einem verbalen Streit zwischen dem Mann und einer Gruppe gekommen.

In der Bahnhofsunterführung kam es laut der Mitteilung in der Folge zu Tätlichkeiten zwischen zwei Männern. Dabei stürzte der eine Mann und wurde mit schweren Verletzungen von einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligte Mann wurde auf eine Polizeiwache gebracht. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland leitet die Ermittlungen zum genauen Hergang der Ereignisse.