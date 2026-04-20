Mann bei Bushaltestelle in Kriens LU von Hund gebissen und verletzt

Keystone-SDA

In Kriens LU ist am Samstag ein Mann von einem Hund gebissen worden. Eine beteiligte Frau hat nach dem Vorfall falsche Personalien angegeben, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall passierte laut Communiqué am Samstag, kurz nach 17 Uhr, an der Bushaltestelle Feldmühle in Kriens. Ein Mann sass dort, als zwei Jugendliche mit einem angeleinten Hund vorbeigingen. Dabei biss der Hund den Mann in den Arm.

Die Jugendlichen riefen anschliessend eine Frau an, die wenig später vor Ort erschien und sich als Schwester der Hundebesitzerin ausgab. Es wurden Namen und Telefonnummern ausgetauscht, die sich jedoch als falsch herausstellten, wie es in der Mitteilung hiess.

Die gesuchte Frau ist laut der Polizei rund 30 Jahre alt, von mittlerer Statur, mit hellbraunen bis dunkelblonden, hochgesteckten Haaren und sprach Hochdeutsch. Beim Hund soll es sich um ein junges, mittelgrosses Tier mit rotbraunem Fell handeln.