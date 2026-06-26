Mann deklariert am Zoll in Thayngen SH 117 Kilo Marihuana

Keystone-SDA

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Ein Fahrer eines Lieferwagens hat am Zollamt Thayngen SH / Bietingen D eine äusserst ehrliche Deklaration gemacht. Er wollte 117 Kilo Marihuana ordnungsgemäss anmelden, was ihm aber Ärger einbrachte.

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(Keystone-SDA) Der kuriose Vorfall endete für den Mann trotz seiner Offenheit mit einer Festnahme, wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Fahrer bei der Einreise ganz ungeniert seine illegale Fracht deklarieren wollte. «Dried Hemp Flowers» war in den Unterlagen vermerkt.

Anstatt das Cannabis zu verstecken, spielte der Mann mit offenen Karten. Das schützte ihn jedoch nicht vor den Konsequenzen. Die Zöllner stellten die 117 Kilogramm Marihuana umgehend sicher. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Drogen waren aus den USA über den Flughafen Zürich in die Schweiz transportiert worden und für einen Empfänger in Tschechien bestimmt.