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Mann greift in Solothurn drei Personen an – eine schwer verletzt

Keystone-SDA

Drei Personen sind am Mittwochnachmittag in Solothurn SO bei einem tätlichen Angriff verletzt worden, eine davon schwer. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr an der Schöngrünstrasse im Bereich des Ökonomiegebäudes des Bürgerspitals Solothurn. Ein 30-jähriger Pole habe im Aussen- wie auch Innenbereich des Gebäudes aus am Mittwochabend noch unklaren Gründen die drei Personen tätlich angegriffen, hiess es weiter.

Eine Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, zwei Männer wurden leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort medizinisch und brachte sie anschliessend in ein Spital. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

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