Mann in Bern angegriffen und ausgeraubt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Donnerstagabend in Bern von zwei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden. Einer der Männer trug sichtbar ein Messer in der Hand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr an der Bottigenstrasse in Bern-Bümpliz, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Etwa auf Höhe der Hausnummer 12 wurde der Mann von zwei Unbekannten frontal angegriffen und zu Boden gestossen.

Die Angreifer forderten die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem das Opfer der Forderung nachgekommen war, flüchteten die beiden Täter in allgemeine Richtung Bachmätteli. Der Mann wurde beim Angriff leicht verletzt.