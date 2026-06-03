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Mann in Supermarkt in Olten SO mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Mann ist am Dienstagabend in einem Supermarkt an der Von-Roll-Strasse in Olten SO mit einem Messer mittelschwer verletzt worden. Mittlerweile hat die Polizei den mutmasslichen Täter laut eigenen Angaben festgenommen. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen haben sich Opfer und Angreifer gekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr im Kassenbereich des Einkaufsgeschäfts, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Der Rettungsdienst habe den Mann vor Ort erstversorgt und dann in ein Spital gebracht.

Beim mutmasslichen Täter handle es sich um einen 42-jährigen Syrer, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Polizei habe ihn in der nahe gelegenen Fachhochschule festgenommen. Die Ermittlungen zu den Umständen würden laufen.

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