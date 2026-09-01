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Mann nach Fahrzeugdiebstahl in Reiden LU im Aargau festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat am Montagabend in Rothrist einen flüchtigen Mann festgenommen. Ein zuvor in Reiden entwendetes Sattelmotorfahrzeug wurde sichergestellt. Einem mutmasslichen Mittäter gelang die Flucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Personen waren nach 22.30 Uhr in eine Fahrzeuggarage an der Industriestrasse in Reiden eingebrochen, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag festhielt. Das entwendete Fahrzeug wurde inzwischen zurückgebracht.

Der festgenommene Mann ist 23 Jahre alt und Franzose. Er verfüge über keinen gültigen Führerausweis, hiess es. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt die Untersuchung.

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