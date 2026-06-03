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Mann nach Raubversuch in Siebnen SZ festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem Raubversuch in Siebnen hat die Kantonspolizei Schwyz einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 28-jährige Mann soll in einem Laden eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Geschäft an der Glarnerstrasse habe der Mann die Herausgabe von Geld gefordert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Darauf verliess er das Lokal ohne Beute. Die aufgebotenen Patrouillen hielten ihn an. Der Schweizer Staatsbürger muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft des Kantons verantowrten.

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