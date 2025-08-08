The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mann nach Sturz bei Chilbi-Aufbau in Olten SO schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 53-Jähriger hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in der Schützenmatte in Olten SO schwer verletzt: Der Mann ist bei Aufbauarbeiten eines Fahrgeschäfts aus einer Höhe von knapp zweieinhalb Metern zu Boden gestürzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls.

In der Schützenmatte und in der Altstadt findet von Freitag bis Montag die Oltner Chilbi statt. Mit ihren über 25 Bahnen und rund 140 Standplätzen gilt diese als drittgrösste Chilbi ihrer Art in der Schweiz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft