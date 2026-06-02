Mann rempelt im Bahnhof Luzern und in S-Bahn mehrere Frauen an

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat am Montag im Bahnhof Luzern und später in der S5 Richtung Giswil OW mehrere Frauen tätlich angegangen. Er habe sie gezielt angerempelt und teilweise mit dem Ellbogen geschlagen, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Der Mann beging die Tätlichkeiten den Angaben zufolge kurz nach 09.30 Uhr. Danach bestieg er die S5, die um 09.42 vom Gleis 14 Richtung Giswil abfuhr. Auch im Zug selbst habe der Mann Frauen tätlich angegangen, teilte die Polizei mit.

Wie Polizeisprecher Christian Bertschi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, haben ein paar wenige Frauen Anzeige gemacht. Aufgrund ihrer Aussagen geht die Polizei davon aus, dass es noch mehr Geschädigte gibt.