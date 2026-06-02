The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann rempelt im Bahnhof Luzern und in S-Bahn mehrere Frauen an

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat am Montag im Bahnhof Luzern und später in der S5 Richtung Giswil OW mehrere Frauen tätlich angegangen. Er habe sie gezielt angerempelt und teilweise mit dem Ellbogen geschlagen, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann beging die Tätlichkeiten den Angaben zufolge kurz nach 09.30 Uhr. Danach bestieg er die S5, die um 09.42 vom Gleis 14 Richtung Giswil abfuhr. Auch im Zug selbst habe der Mann Frauen tätlich angegangen, teilte die Polizei mit.

Wie Polizeisprecher Christian Bertschi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, haben ein paar wenige Frauen Anzeige gemacht. Aufgrund ihrer Aussagen geht die Polizei davon aus, dass es noch mehr Geschädigte gibt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft