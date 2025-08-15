The Swiss voice in the world since 1935
Mann verletzt 17-Jährige bei Raubversuch in Riehen BS

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat bei einem versuchten Raub am Freitag kurz nach Mitternacht in Riehen BS eine 17-Jährige verletzt. Das Opfer wurde von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die junge Frau war gegen 0.15 Uhr dabei, den Sarasinpark zu durchqueren, als sich der Täter von hinten näherte und Geld forderte, wie es im Communiqué heisst. Als sie dem nicht nachgekommen sei, habe er sie mit einem Gegenstand verletzt und sei geflohen.

Eine Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos, schreibt die Behörde weiter. Es werden Zeugen gesucht.

