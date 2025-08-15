Mann verletzt 17-Jährige bei Raubversuch in Riehen BS
Ein unbekannter Mann hat bei einem versuchten Raub am Freitag kurz nach Mitternacht in Riehen BS eine 17-Jährige verletzt. Das Opfer wurde von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte.
(Keystone-SDA) Die junge Frau war gegen 0.15 Uhr dabei, den Sarasinpark zu durchqueren, als sich der Täter von hinten näherte und Geld forderte, wie es im Communiqué heisst. Als sie dem nicht nachgekommen sei, habe er sie mit einem Gegenstand verletzt und sei geflohen.
Eine Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos, schreibt die Behörde weiter. Es werden Zeugen gesucht.