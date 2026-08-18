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Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall in Steinhausen ZG erheblich

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Montag bei Arbeiten in einem Holzschnitzellager in Steinhausen erheblich verletzt worden. Er musste mit einem Helikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen werden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué passierte der Unfall kurz nach 15.15 Uhr an der Sennweidstrasse. Der 64-Jährige arbeitete an einer Brandmeldeanlage in einem Holzschnitzellager mit einem fest installierten Transportkran. Dabei sei er «in den Bewegungsbereich» des Krans geraten und habe sich dabei erheblich verletzt, wie es hiess.

Für die Bergung des Verletzten standen die Feuerwehr Steinhausen und die Stützpunktfeuerwehr Zug im Einsatz.

Was zum Unfall geführt hat, wird von der Polizei untersucht.

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