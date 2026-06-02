Mann wird bei Auseinandersetzung in Herisau AR verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Montagabend in Herisau bei einer tätlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Er wurde hospitalisiert. Von den Tätern fehlte am Dienstagmorgen jede Spur.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte, kam es um 22 Uhr zum Vorfall. Nach einem Notruf rückte eine Patrouille aus und fand einen 43-jährigen Mann vor, der am Kopf verletzt war.

Das Opfer habe angegeben, dass er von mehreren unbekannten Männern angegriffen worden sei, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach den Tätern sei ergebnislos geblieben.