Mann wird bei Messerstecherei in Freiburg schwer verletzt

Keystone-SDA

In der Nacht auf Freitag ist in der Stadt Freiburg ein Mann bei einer Messerstecherei schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Freiburg konnte zwei mutmassliche Täter festnehmen, wie sie am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Sie sei am Freitag, 1. August, gegen 3 Uhr morgens an die Rue de Romont gerufen worden. Dort habe sie einen am Hals verletzten Mann vorgefunden, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Der 20-Jährige wurde von einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Personen, wie es weiter hiess. Im Zuge ihrer Ermittlungen konnte die Polizei zwei 27-jährige Männer aus der Region festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.