Manuela Frey und Guillaume Hoarau haben sich getrennt

Keystone-SDA

Manuela Frey und Guillaume Hoarau haben sich nach fünf Jahren Beziehung getrennt. Gegenüber "Blick" sagte das Aargauer Topmodel, sie und der ehemalige Fussballprofi hätten sich "als Paar immer mehr auseinandergelebt und nun getrennt. Das Leben halt."

(Keystone-SDA) Die 28-Jährige sprach davon, dass sie beide an verschiedenen Punkten stünden. «Er ist als Sportkommentator oft in Paris, ich fokussiere mich auf meine Talentagentur ‚Just M&R‘, die ich mit meinem Manager und besten Freund Ronny Nenniger führe», erklärte Frey.

Das Model gab an, in fünf Jahren die grösste und beste Talentagentur der Schweiz haben zu wollen. «Unser Netzwerk ist riesig, das ist Gold wert.» So habe sie etwa Anfang August die Tramfahrt zwischen der Luzerner Sängerin Chiara Castelli und dem britischen Sänger Ed Sheeran organisiert, als dieser für sein Konzert in Zürich war. Auch internationale Kontakte habe sie geknüpft. «Als ich George Clooney auf Mykonos kennenlernte, sagte er mir, er würde gerne mehr in der Schweiz arbeiten. Voilà – so entstehen Kontakte.»

Privat habe sie ihr Leben neu eingerichtet und wohne mit ihrer Katze Bubu in Zürich. Das Haus im Aargau, in dem sie mit Hoarau lebte, hätten sie abgegeben. Ihrem Ex-Partner zollte sie Anerkennung: «Guillaume ist ein wunderbarer Mensch. Ich wünsche ihm von Herzen nur das Beste.»