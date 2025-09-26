The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mariah Carey: Sang als Kind Opernlied mit meiner Mutter

Keystone-SDA

Popstar Mariah Carey erzählt, wie sie als Kind ihrer Mutter ihr musikalisches Talent mit einem Opernlied offenbarte. "Meine Mutter war Opernsängerin und sang immer auf Deutsch oder in einer anderen Sprache", erzählte die 56-Jährige in der US-Talkshow "Live with Kelly and Mark".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Einmal war sie am Üben und sie machte einen Fehler und sie hörte auf und ich sang die Zeile weiter, die sie gerade gesungen hatte», berichtet Carey weiter. Sie sei da etwa vier Jahre alt gewesen und ihre Mutter sagte sich daraufhin: «Okay, sie hat offenbar ein gutes Gehör».

Am Freitag veröffentlichte Carey ihr neues Album «Here For It All». Es ist ihr erstes Studioalbum seit «Caution», welches 2018 erschien.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft