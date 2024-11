Marina Abramović- Ausstellung der besonderen Art in Zürich

Keystone-SDA

Bei dem Namen Marina Abramović entstehen sofort Assoziationen von spektakulären, lang andauernden Performances. Wenn nun das Kunsthaus Zürich zur ersten grossen Retrospektive der Künstlerin in der Schweiz lädt, dann erwartet das Publikum keine klassische Ausstellung.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Marina Abramović. Retrospektive» sei eine «alle Sinne ansprechende Erfahrung». Und: Die Besuchenden sind eingeladen zu «Interaktion und direkter Teilnahme», schreibt das Kunsthaus Zürich.

Vorgesehen sind Werke aus der gesamten 55-jährigen Schaffensperiode von Abramović. Zu sehen und vor allem zu erleben gibt es Videos, Fotografien, Skulpturen, Zeichnungen – und vor allem einige ihrer ikonischen Performances.

Das Kunsthaus hat eng mit Abramović zusammengearbeitet. Sie wird zur Eröffnung auch vor Ort sein, aber nicht selbst performen. Das übernehmen lokale Performerinnen und Performer und zwar in der Ausstellung selber als auch an verschiedenen Orten in der Stadt Zürich. Die Ausstellung vom 25. Oktober bis 16. Februar 2025 wird flankiert von einem umfassenden Rahmenprogramm.

www.kunsthaus.ch/abramovic/