Mathilde Gremaud will nach Österreich zu ihrer Freundin ziehen

(Keystone-SDA) Die Schweizer Freeskierin Mathilde Gremaud will zu ihrer Freundin, der Mountainbikerin Valentina Höll, nach Österreich ziehen. Die beiden Weltmeisterinnen, deren Saisons gegensätzlicher nicht sein könnten, hätten dann wohl mehr Zeit füreinander.

Gremaud brilliert im Winter, Höll steht im Sommer auf dem Podest. «Es ist das komplette Gegenteil», sagt Gremaud zu ihren unterschiedlichen Weltcup-Kalendern in der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag. «Aber das hat den Vorteil, dass wir einander während der Saison unterstützen können», sagt die 24-Jährige.

Wenn die Zeit einmal nicht reiche, sei das Verständnis füreinander gross. Der Erfolg und die Leidenschaft für den Sport schweissen die beiden Ausnahmeathletinnen zusammen. «Wir wissen, was die andere Person durchmacht», sagt die Freiburgerin.

Bald werden sich die beiden auch räumlich näher sein. «Ich glaube, es wäre sehr cool, in Innsbruck zu leben», sagt Gremaud. Im Sommer könne man dort gut biken, im Winter sei der Freestyle-Park näher als von ihrem jetzigen Wohnort im Kanton Freiburg. Doch auch nach dem Umzug will die 24-Jährige weiterhin oft in ihrer Heimat sein.