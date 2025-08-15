The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Maya Bally und Yvonne Bürgin kandidieren für Mitte-Fraktionsvorsitz

Keystone-SDA

Die Aargauer Nationalrätin Maya Bally und die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin kandidieren für das Mitte-Fraktionspräsidium im Bundeshaus. Am Freitagmittag endete die Anmeldefrist für Kandidaturen für den Posten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit stellen sich für die Wahl, die an der Mitte-Fraktionssitzung vom 16. September stattfinden soll, zwei Frauen zur Verfügung, wie die Partei am Freitagmittag mitteilte. Weitere Kandidaturen wurden nicht bekannt.

Vor der Wahl prüfe die Findungskommission die eingegangenen Kandidaturen auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil, hiess es weiter. Im Anschluss werde eine Anhörung durchgeführt.

Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin hat vor ein paar Tagen ihr Interesse an dem Amt bekundet. 2023 wurde sie in den Nationalrat gewählt. Die Kandidatur von Maya Bally wurde erst zum Ende der Anmeldefrist bekannt.

Die Mitte-Fraktion braucht ein neues Präsidium, weil der bisherige Amtsinhaber Philipp Matthias Bregy (VS) zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt wurde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
53 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft