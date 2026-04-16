Meggen LU präsentiert Rekordüberschuss von 26,9 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Luzerner Gemeinde Meggen schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem Plus von 26,9 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1,4 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Zum «ausserordentlich guten Ergebnis» hätten vor allem nicht planbare Steuererträge aus früheren Jahren geführt, teilte die Gemeinde am Donnerstag in einem Communiqué mit. So beliefen sich die Nachträge bei Einkommens- und Vermögenssteuern aus früheren Jahren auf rund 20 Millionen Franken. Auch die Sondersteuern (+3,7 Millionen Franken), insbesondere die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern, fielen laut der Mitteilung höher aus als erwartet.

Die Gemeinde betonte im Communiqué, dass diese Mehrerträge nicht planbar waren und keine Grundlage für «künftige Budgetierungen» darstellten. «Es handelte sich dabei um einzelne grössere Fälle mit einmaligem Charakter», hiess es.

Das Ergebnis stärke das Eigenkapital mit Blick auf geplante Investitionen von über 120 Millionen Franken in den kommenden Jahren. Die steuergünstigste Gemeinde im Kanton plant unter anderem die Überbauung Luzernerstrasse mit Tagesstrukturen, Bibliothek und Wohnungen sowie die Sanierung des Ökihofs.

Über die Rechnung 2025 stimmt die Megger Bevölkerung am 14. Juni an der Urne ab.