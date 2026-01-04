Mehr als die Hälfte der Brandopfer von Crans-Montana identifiziert

Keystone-SDA

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana sind 16 weitere Todesopfer identifiziert worden. Es handelt sich um vier Schweizerinnen, sechs Schweizer, zwei Italiener sowie je einen italienisch-emiratischen, rumänischen, französischen und türkischen Staatsangehörigen.

(Keystone-SDA) Sie sind zwischen 14 und 39 Jahre alt, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Deren Leichname wurden demnach den Familien übergeben. Neben der Kantonspolizei sind der Disaster Victim Identification (DVI) und das Institut für Rechtsmedizin an den Identifikationsarbeiten beteiligt.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand sind bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen. Bisher wurden 24 von ihnen identifiziert. Bei den weiteren Identifizierten handelt es sich um vier Schweizerinnen und vier Schweizer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren.