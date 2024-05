Mehr Umsatz in Schweizer Online-Casinos im Jahr 2023

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweizer Online-Casinos haben 2023 deutlich mehr umgesetzt. Die klassischen Casinos stagnierten dagegen.

Konkret stieg im Vorjahr der Umsatz aus dem Spielbetrieb (Bruttospielertrag) der zehn konzessionierten Schweizer Online-Casinos um 14,3 Prozent auf 286 Millionen Franken, wie der Schweizer Casino Verband am Donnerstag mitteilte. “Das Online Geschäft verändert die Schweizer Casinobranche nachhaltig”, lässt sich dazu Marc Baumann, Verwaltungsrat von Swiss Casinos, zitieren.

Dagegen ging der Bruttospielertrag bei den klassischen physischen Schweizer Casinos um 1,1 Prozent auf 623 Millionen Franken leicht zurück. Insgesamt verfügen hier 21 ortsgebundene Casinos über eine staatliche Konzession.

Gleichzeitig führten die Casinos auch mehr Abgaben ab. Rund 409 Millionen Franken flossen vor allem an die AHV und die Standortkantone, was einem Plus von 3,0 Prozent entspricht. In den letzten 20 Jahren haben die Casinos damit über 8 Milliarden Franken an Abgaben gezahlt.