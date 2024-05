Mehrere hundert Menschen an Pro-Palästina-Demo in Zürich

(Keystone-SDA) In der Stadt Zürich haben sich am Samstag mehrere hundert Personen zu einer Pro-Palästina-Kundgebung eingefunden. An der Demonstration auf dem Helvetiaplatz nahmen gegen 700 Menschen teil, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Aufgerufen zu dem bewilligten Anlass hatte das Palästina Komitee Zürich. Die Demonstrierenden forderten unter anderem ein freies Palästina und internationale Solidarität.

“Befreit Gaza” und “Stopp den Genozid und die laufende palästinensische Nakba”, hiess es auf Transparenten. Die Nakba (arabisch “Katastrophe”) bezeichnet die gewaltsame Vertreibung und Enteignung von Land, Eigentum und Besitz der Palästinenser sowie die Zerschlagung ihrer Gesellschaft. Adressat der Kritik und der Forderungen war Israel.

Israel bestreitet die Völkermordvorwürfe gegen sich entschieden. Es beruft sich auf sein Recht auf Selbstverteidigung, nachdem Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober den Süden Israels überfallen, 1200 Menschen getötet und Geiseln genommen hatten. In Zürich fanden in der Vergangenheit mehrfach Pro-Palästina-Demos statt.