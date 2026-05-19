Mehrere Verletzte nach Austritt von Kältemittel in der Stadt Zürich

Keystone-SDA

Wegen ausgelaufenem Kältemittel ist es am Dienstagnachmittag an der Zürcher Bahnhofstrasse zu einem Grosseinsatz von Rettungskräften gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Vier von ihnen brachte der Rettungsdienst in ein Spital. Das Einkaufszentrum Coop City Annahof wurde evakuiert.

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(Keystone-SDA) Mehrere Personen meldeten um kurz nach 15 Uhr, dass in einem Gewerbegebäude weiss-schwarzer Rauch zu sehen sei. Zudem ging ein Alarm einer Gefahrenmeldeanlage ein, wie Schutz und Rettung Zürich am Dienstagabend in einer Mitteilung schrieb.

Die Berufsfeuerwehr sowie Sanität und Polizei rückten mit einem Grossaufgebot aus und evakuierten rund 300 Personen. Der öffentliche Verkehr rund um den Einsatzort wurde eingestellt.

12 Personen wurden vor Ort medizinisch betreut und vier von ihnen in ein Spital gebracht. Die vier Personen klagten über Schwindel und Unwohlsein, wie eine Sprecherin von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Im Inneren des Gebäudes stellten die Feuerwehrleute fest, dass aus einem Leck einer Kälteanlage rund 30 Kilogramm Kältemittel ausgetreten waren. Die Anlage befand sich in einem geschlossenen Technikraum.

Die Feuerwehr stoppte das weitere Austreten von Kältemittel und gab das Gebäude nach rund zwei Stunden wieder frei.