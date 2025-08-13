The Swiss voice in the world since 1935
Meyer Burger erhält weitere Fristverlängerung für Geschäftsbericht

Keystone-SDA

Der Thuner Solarmodulhersteller Meyer Burger hat von der Schweizer Börse SIX eine weitere Fristverlängerung für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 um einen Monat erhalten. Das Solarunternehmen verhandelt derzeit weiter über eine Restrukturierung sowie Teilverkäufe von Gruppengesellschaften.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese Gespräche könnten sich gemäss einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch «erheblich» auf Bewertungen und Finanzkennzahlen im Jahresabschluss auswirken. Aufgrund des Anpassungsbedarfs und fehlender Zusagen zur Deckung einer Finanzierungslücke sei eine Fertigstellung des Berichts vor Abschluss der Verhandlungen nicht möglich.

Ende Mai hatte die Gesellschaft die Produktion in den USA gestoppt und alle 280 Mitarbeitenden entlassen. Für ihre deutschen Töchter mit über 600 Beschäftigten beantragte sie die Insolvenz. Am 2. Juni wurde daraufhin der Handel der Aktie eingestellt, bis Meyer Burger den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht.

