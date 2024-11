Michael Kinzer wird ab Juli 2025 neuer Direktor von Pro Helvetia

Keystone-SDA

Michael Kinzer wird als neuer Direktor ab 1. Juli 2025 die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leiten. Derzeit ist er Leiter der Dienststelle Kultur der Stadt Lausanne. Das teilte Pro Helvetia am Mittwoch mit.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der 1972 geborenen Kinzer ist neben seiner Funktion bei der Stadt Lausanne Co-Präsident der Städtekonferenz Kultur. Im Verlauf seiner Karriere war er unter anderem als allgemeinerEr hatte Ende 2023 angekündigt, seine Funktion als Direktor am 30. Juni 2025 aufgeben zu wollen. Veranstaltungskoordinator für die Expo.02 tätig. Zudem war er in zahlreichen Jurys und Kulturkommissionen auf regionaler und nationaler Ebene tätig, beispielsweise als Vorsitzender der Eidgenössischen Jury für Musik. Kinzer hat vor allem in der Westschweiz gearbeitet, in künstlerischen Leitungsfunktionen und im Management.

Bei Pro Helvetia folgt er auf Philipp Bischof. Er hatte Ende 2023 angekündigt, seine Funktion als Direktor am 30. Juni 2025 aufgeben zu wollen. Auslöser dafür war eine Liebesbeziehung zu einer Kadermitarbeiterin gewesen, die ihm direkt unterstellt war. «Dem scheidenden Direktor Philippe Bischof danke ich schon heute für sein grosses Engagement und seinen Einsatz für das Kulturschaffen der Schweiz.», lässt sich Stiftungsratspräsident Michael Brändle in der Mitteilung zitieren.

Kinzer wurde im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens zum Direktor bestimmt, das von einem externen Kaderselektionsbüro durchgeführt wurde. Eine vom Stiftungsrat eingesetzte Findungskommission hat das Verfahren begleitet.