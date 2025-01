Michelle Hunziker sieht mit Töchtern erstmals Nordlichter

Keystone-SDA

Moderatorin Michelle Hunziker ist mit zwei ihrer Töchter in die finnische Region Lappland gereist. Dort sahen die drei Frauen zum allerersten Mal Nordlichter - ein lang erträumtes Highlight für die Hunzikers, wie ein Post auf der Plattform Instagram nahelegte.

(Keystone-SDA) «Wie viele Abende habe ich mit meinen Mädchen davon geträumt, die Nordlichter live zu sehen», schrieb Hunziker zu einem Bild, das sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern im Schnee zeigt. Im Hintergrund sind Nordlichter zu sehen.

Die beiden Töchter Celeste und Sole halten ihre Mutter liebevoll und geben ihr einen Kuss auf die Wange. «Wir haben vor Freude geweint und werden uns immer daran erinnern», so die schweizerisch-italienische Moderatorin weiter.

Das Naturspektakel erlebten die Hunzikers im Rahmen einer viertägigen Reise in den Norden Europas. Am Tag danach wartete das nächste Highlight auf die 47-Jährige und ihre beiden Töchter: Eine rasante Fahrt durch die schneebedeckte Märchenlandschaft Lapplands mit dem Husky-Hundeschlitten, wie ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt.

Als Moderatorin ist die in Sorengo TI geborene Hunziker in der Schweiz, in Deutschland und in Italien aktiv. Daneben arbeitet sie auch als Schauspielerin, Model und Sängerin.