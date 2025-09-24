The Swiss voice in the world since 1935
Migros bringt Coffee B nach Italien und in die Emirate

Die Migros hat mit ihren kompostierbaren Kaffeekugeln zwei neue Märkte erschlossen. In Italien übernimmt der italienische Kaffeekonzern Illy den Vertrieb, in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Getränke-Handelsfirma Perfetto.

(Keystone-SDA) Für Cristina Scocchia, CEO von Illycaffè, ist die Markteinführung in Italien ein Schritt in Richtung Innovation, wie es in einer Mitteilung der Migros vom Mittwoch heisst. «Damit verbinden wir italienische Kaffeetradition mit zukunftsweisender Technologie.»

Mit Perfetto mit Sitz in Dubai hat die Migros derweil einen exklusiven Vertriebsvertrag für die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnet, wie eine Migros-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigt. Perfetto hatte die Zusammenarbeit zuvor auf der Plattform Linkedin vermeldet, worüber die «CH Media»-Zeitungen berichteten.

Perfetto wird laut der Sprecherin künftig Coffee-B-Maschinen und Café-Royal-Kaffeebälle im Detailhandel sowie in Hotels, Restaurants und Cafés vertreiben. Finanzielle Angaben zu den neuen Kooperationen machte die Migros keine. Allerdings zeige die Expansion, dass es eine Nachfrage nach den Kaffeebällchen gebe.

Im Jahr 2022 hat die Migros die Marke Coffee B in der Schweiz und in Frankreich eingeführt. 2023 folgte der Markteintritt in Deutschland, wo die Migros mit Edeka zusammenarbeitet. Darüber hinaus lizenziert Keurig die Beschichtungstechnologie von Coffee B in Nordamerika und Mexiko.

